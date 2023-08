Incidente stradale sulla statale 118 ad Agrigento: Due persone gravemente ferite in uno scontro frontale tra due auto

Sulla statale 118 tra Agrigento e Raffadali, ieri sera si è verificato un grave incidente stradale quando una Ford Focus e una Skoda si sono scontrate frontalmente. Due persone sono rimaste gravemente ferite a causa dell’impatto. Immediatamente dopo l’incidente, i vigili del fuoco e il personale del 118 sono intervenuti sul posto per liberare gli occupanti intrappolati nelle vetture danneggiate. I feriti sono stati trasportati d’urgenza in ambulanza all’ospedale “San Giovanni di Dio” per ricevere le cure necessarie. Le autorità locali, tra cui i carabinieri di Agrigento, hanno effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente per avviare le indagini sulla dinamica dell’accaduto e stabilire le eventuali cause dello scontro frontale. Purtroppo, questo incidente rappresenta solo uno dei molti che si verificano con frequenza sulla statale 118, richiamando l’attenzione sulla sicurezza di questa strada e la necessità di adottare misure adeguate per prevenire futuri incidenti.