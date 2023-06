Incidente stradale tra Favara e Agrigento: Tre residenti di Favara e due turisti tedeschi rimangono feriti

Un nuovo incidente stradale si è verificato in contrada “Esa Chimento”, situata tra i territori di Agrigento e Favara, coinvolgendo tre abitanti di Favara e due turisti tedeschi. Lo scontro è avvenuto tra un’auto Audi, con a bordo i residenti di Favara, e una Lancia Y noleggiata dalla coppia di vacanzieri.

I feriti sono stati prontamente trasportati al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Fortunatamente, nessuno di loro versa in pericolo di vita. Gli agenti della squadra Infortunistica della polizia locale di Agrigento sono intervenuti sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi necessari al fine di determinare la dinamica dell’accaduto e verificare se uno dei due conducenti abbia commesso delle negligenze durante la guida.