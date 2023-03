Incidente stradale tra Grotte e Racalmuto: tre feriti trasferiti in ospedale

Nella scorsa notte si è verificato un incidente stradale tra le località di Grotte e Racalmuto. Due automobili si sono scontrate, provocando il capovolgimento di uno dei due veicoli e il ferimento di tre persone. Fortunatamente, i tre feriti, una coppia di fidanzati e un uomo di quarant’anni, non sono in pericolo di vita e sono stati trasferiti all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì e al Sant’Elia di Caltanissetta per le cure necessarie. Al momento le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, tuttavia si sa che il sinistro è avvenuto tra una Seat Ibiza, alla guida della quale si trovavano i due fidanzati, e una Fiat Grande Punto condotta dal quarantenne. Subito dopo l’impatto, uno dei due veicoli si è ribaltato sul fianco. Sul posto i carabinieri della locale stazione, il personale del 118 e una squadra di vigili del fuoco.