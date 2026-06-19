Incidente sulla SS 123 tra Canicattì e Campobello: una persona incastrata, liberata dai vigili del fuoco e trasportata in elicottero

Questa mattina si è verificato un incidente lungo la strada statale 123, nel tratto tra Canicattì e Campobello di Licata. Per cause ancora in fase di accertamento, una persona è rimasta incastrata all’interno del veicolo coinvolto nell’impatto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, che hanno lavorato per estrarre il ferito dalle lamiere.



Le operazioni di soccorso si sono rivelate complesse, ma sono state portate a termine con successo. Una volta liberata, la persona è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118. Vista la gravità delle condizioni, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha provveduto al trasferimento urgente in ospedale.



Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità. Il traffico ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro.

