Incidente tra Favara e Aragona, auto contro il guardrail sulla sa 640. Gravi due giovani

Un’altra notte di sangue sulle strade. Gli agenti della Polizia Stradale sono intervenuti lungo la SS640 dove un’auto è finita contro il guardrail. Due le persone a bordo. Entrambi sono risultati essere in gravissime condizioni. Alla guida della Fiat Punto, un 24enne originario di Canicattì, trasportato in ospedale a Palermo per un emorragia cerebrale. Grave anche il secondo passeggero, classe 2000, di Racalmuto ora ricoverato presso l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta con gravissime traumi alla colonna. Sul posto i soccorritori del 118 inviati dalla centrale operativa di Caltanissetta, la polizia stradale, i pompieri del comando provinciale e i carabinieri.

Al momento non si conosce la dinamica esatta dell’incidente, ma a quando pare, per causa in corso di accertamenti, sembra che la vettura sarebbe uscita di strada finendo la sua corsa schiantatosi contro il guardrail.