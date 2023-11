Inclusione e partecipazione: Giornata Internazionale delle persone con disabilità presso l’I.C. ‘G. Guarino’ Favara

Il prossimo lunedì 4 dicembre 2023, presso l’Istituto Comprensivo “G. Guarino” Favara, si terrà la “Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità”. L’evento, organizzato in collaborazione con ANFFAS e le scuole del territorio, si propone di promuovere l’inclusione e la partecipazione attiva di persone con disabilità nella comunità educativa. Con lo slogan “Nulla per Noi Senza di Noi”, la giornata mira a sottolineare l’importanza di coinvolgere direttamente le persone con disabilità nelle decisioni e nelle iniziative che li riguardano. Questo approccio riflette l’impegno dell’Istituto Comprensivo nel creare un ambiente educativo che valorizzi e rispetti la diversità di ogni individuo. L’inizio dell’evento è fissato per le ore 09:00 e sarà presieduto dalla Dirigente Scolastico, la Prof.ssa Gabriella Bruccoleri. L’Istituto Comprensivo “G. Guarino” Favara si conferma così come un luogo che abbraccia la diversità e si impegna attivamente nella costruzione di un ambiente scolastico che rifletta i valori di solidarietà e rispetto reciproco. La “Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità” diventa un’occasione significativa per rafforzare l’unità della comunità educativa nella promozione di una cultura inclusiva.