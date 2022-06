Incontri istituzionali per il nuovo direttivo di Italia Nostra sezione di Agrigento.

A pochi giorni dal suo insediamento, il nuovo direttivo della sezione agrigentina dell’associazione Italia Nostra ha incontrato l’arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano e il direttore del Parco archeologico Valle dei templi di Agrigento.

Nell’incontro con l’arcivescovo la presidente Adele Falcetta ha illustrato a mons. Damiano le finalità e quanto fino ad oggi fatto dalla sezione agrigentina per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale. Un incontro cordiale in cui si è parlato anche di una possibile collaborazione tra Italia Nostra e il Museo diocesano per una serie di appuntamenti da realizzarsi nel mese di luglio.



Cordiale e proficuo l’incontro con il direttore Roberto Sciarratta. La presidente Falcetta ha espresso apprezzamento per l’opera di custodia e valorizzazione dell’immenso patrimonio culturale svolta dall’Ente Parco. In particolare è stata manifestata soddisfazione per la volontà di quest’ultimo di recuperare la chiesetta della Rupe Atenea, bene attenzionato da Italia Nostra mesi scorsi. Nel corso dell’incontro vi è stato anche un interessante scambio di idee su possibili futuri progetti.