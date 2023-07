Incontri letterari al tramonto del sole :” Autori in …spiaggia”.

Inizia giovedì 13 luglio alle ore 20,00 il primo degli incontri con gli autori al calar del sole.

La FIDAPA, unitamente al Club Nautico Punta Piccola e alla Questura di Agrigento, ha organizzato una serie di incontri letterari in cui si dialogherà con gli autori in …spiaggia e, chi lo desidera, potrà rimanere anche per un apericena.

Gli incontri si svolgeranno all’imbrunire in spiaggia, presso la sede del Club Nautico Punta Piccola. Ci saranno delle conversazioni con scrittori e poeti accompagnati da interventi artistici.

Al primo incontro parteciperà lo scrittore Giuseppe Valenti con il suo primo romanzo “Un furto incredibile. Chi ha rubato i miei ovociti?”

Si tratta di un romanzo poliziesco ambientato nel 2033. Ad un donna quarantenne vengono rubati gli ovociti che aveva fatto congelare alcuni anni prima. Ad occuparsi del caso una vicequestore, una delle prime poliziotte con il velo. Le indagini si rivelano abbastanza complesse con numerosi ed incredibili risvolti.

L’autore è un famoso ginecologo palermitano che opera in Sicilia ed in Toscana ed è impegnato nel sociale in attività umanitarie. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni scientifiche.