Incontro con l’autore Calogero Castronovo e laboratorio teatrale: l’istituto ‘Gaetano Guarino’ celebra la memoria del paladino della legalità

Il tema della legalità e della lotta alla criminalità organizzata rappresenta una questione molto importante per la società italiana, soprattutto in alcune regioni del sud del Paese dove la presenza delle cosiddette “mafie” ha radici storiche profonde. In questo contesto, l’Istituto Comprensivo “Gaetano Guarino” diretto dalla professoressa Gabriella Bruccoleri ha deciso di promuovere un’iniziativa dedicata alla figura di Gaetano Guarino, un uomo d’affari e politico siciliano che si oppose alle attività illecite della mafia, diventando un simbolo della lotta alla criminalità organizzata. La proposta educativa dell’istituto mira a coinvolgere gli alunni in un percorso di conoscenza e riflessione sulla figura di Guarino, al fine di contribuire alla costruzione di una memoria collettiva sulla lotta alla criminalità organizzata.

L’organizzazione della manifestazione prevede diverse attività. Il primo appuntamento è un incontro con Calogero Castronovo (foto sotto), autore del libro “L’assassinio di Gaetano Guarino”, che si terrà presso l’Aula Magna “G. Cusumano” il 4 maggio alle ore 09.00.



Il giorno successivo, sempre alle ore 09.00, si terrà un laboratorio teatrale a cura della docente Giusy Moscato intitolato “Gaetano Guarino. Storia di un Uomo giusto”, che si svolgerà presso l’Aula polifunzionale “G. Valenti”. Infine, nel pomeriggio dello stesso giorno, alle ore 16.30, i familiari degli alunni e chiunque sia interessato potrà assistere ad una replica dello spettacolo teatrale al costo simbolico di 1 euro da devolvere in beneficenza. Alla manifestazione interverranno anche rappresentanti delle varie realtà operanti sul territorio, che contribuiranno ad arricchire il dibattito con il loro punto di vista e la loro esperienza. In conclusione, l’iniziativa dell’Istituto Comprensivo “Gaetano Guarino” rappresenta un importante momento di riflessione sulla legalità e sulla lotta alla criminalità organizzata, che coinvolge non solo gli alunni dell’istituto, ma anche le loro famiglie e la comunità locale.