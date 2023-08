Incredibile salvataggio a San Leone: Cagnolino salvato dai vigili del fuoco dopo essere stato dimenticato in auto al sole cocente

Una scena da brividi si è svolta questa mattina lungo il Viale delle Dune nel quartiere balneare di San Leone, lasciando tutti a bocca aperta per il colpo di scena. Un padrone di un cagnolino, ignaro delle conseguenze che sarebbero potute accadere, ha dimenticato le chiavi nell’abitacolo della sua auto, intrappolando il suo fedele amico a quattro zampe sotto il sole cocente. Il piccolo animale, inizialmente gioioso per l’uscita mattutina, si è ritrovato ben presto in una situazione critica, con la temperatura all’interno dell’auto che ha raggiunto livelli insopportabili. Fortunatamente, alcuni passanti attenti hanno notato la scena e, preoccupati per la vita dell’animale, hanno lanciato immediatamente l’allarme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento.

Senza perdere tempo, una squadra di vigili del fuoco si è precipitata sul luogo. Con abilità e attrezzatura appropriata, i pompieri hanno lavorato velocemente per aprire la portiera dell’auto e liberare il cagnolino in difficoltà. L’animale, già in evidente stato di sofferenza a causa del caldo opprimente, è stato portato in salvo proprio in tempo. Nel frattempo, il padrone del cagnolino era riuscito a recuperare le chiavi di riserva dell’auto e stava tornando sul luogo dell’incidente quando ha visto con sollievo che il suo amico peloso era al sicuro e libero dalla trappola mortale. Mentre il cagnolino si riprende dalle sue avventure sotto il sole cocente, il suo padrone avrà sicuramente imparato una lezione preziosa sull’attenzione e la cura necessarie per i loro amici a quattro zampe durante i caldi mesi estivi.