Indelicato e Lentini contro il nuovo rincaro rifiuti: “Nessuna visione politica, solo giustificazioni

I consiglieri comunali Miriam Indelicato e Giuseppe Lentini hanno diffuso una nota con cui manifestano profondo sconcerto per il nuovo aumento della tariffa sul servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Una decisione che, secondo i due esponenti, era stata ampiamente prevista nel Piano Economico Finanziario approvato nei mesi scorsi in Consiglio comunale. Nel comunicato, Indelicato e Lentini rivendicano la coerenza del loro voto contrario e criticano la gestione politica del settore, definendola priva di una visione capace di tutelare realmente i cittadini.

Di seguito il comunicato stampa integrale: AUMENTO TARI: IL NOSTRO NO COERENTE E RESPONSABILE. SCONCERTANTE IL SERVIZIO E LA GESTIONE POLITICA DEL SETTORE. Esprimiamo profondo sconcerto per l’ennesimo aumento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, reso ancora più grave dal fatto che – come più volte denunciato – si tratta di un incremento ampiamente previsto nel Piano Economico Finanziario (PEF) approvato nei mesi scorsi in Consiglio Comunale.

Un aumento ingiustificabile che noi, consiglieri Miriam Indelicato e Giuseppe Lentini, non abbiamo votato, siamo stati gli unici, insieme al consigliere Vullo, a esprimere un voto contrario, ritenendo inaccettabile che si continuasse a gravare sulle tasche dei cittadini senza un reale miglioramento del servizio.

Non solo: abbiamo proposto le dimissioni, alla luce della posizione assunta dal Sindaco e dalla sua maggioranza, i quali hanno ammesso, senza mezzi termini, di non avere strumenti per scongiurare l’aumento dei costi, limitandosi a giustificarlo con le sole spese di gestione, senza avere il coraggio di riconoscere che la percentuale di raccolta differenziata resta ben al di sotto della soglia minima per accedere ai più consistenti incentivi regionali.

Una posizione che rappresenta, di fatto, una resa politica inaccettabile, e che evidenzia la totale mancanza di una visione amministrativa alternativa, efficace e realmente responsabile.

Troviamo inammissibile che, nonostante il continuo aumento dei costi, il servizio continui a presentare criticità evidenti sotto gli occhi di tutti. E riteniamo ancor più grave che si continui a proclamare vittorie e successi, quando l’assessore di riferimento è lo stesso della precedente amministrazione, quella che ha contribuito a generare la situazione attuale.

Non ci uniremo mai al coro di chi festeggia risultati inesistenti o prova a giustificare l’ingiustificabile. Il nostro impegno resta coerente e trasparente, al fianco dei cittadini che continuano a pagare di più per avere – purtroppo – sempre meno.