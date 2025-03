Inizia con un gesto d’amore il 22°Festival Internazionale I Bambini del Mondo. Il gruppo di Taiwan in visita al reparto di pediatria dell’ospedale di Agrigento

I ragazzi del gruppo Luna Rhythm Dance Troupe di Taiwan, come da tradizione prima di iniziare le loro performance artistiche si sono recati questa mattina a far visita ai bambini ricoverati presso il Reparto di Pediatria dellOspedale San Giovanni di Dio di Agrigento per portare loro un sorriso, una carezza ed anche momenti di folklore.

“Un bel gesto da parte degli organizzatori del Festival con i quali abbiamo da anni istaurato un eccezionale feeling ed ai quali va il nostro ringraziamento – dice il primario Giuseppe Gramaglia – Grazie ai Bambini del Mondo anche in ospedale arriva il folklore che porta un po di allegria ma anche amore per i nostri piccoli degenti che questa mattina hanno vissuto l’atmosfera del Mandorlo in Fiore.

Un particolare ringraziamento è andato anche ai volontari di Unicef Italia – Comitato di Agrigento, presieduto Lilly Bruna, che hanno regalato dei doni particolarmente graditi dai piccoli degenti. Da diversi anni Unicef dà il proprio patrocinio a I Bambini del Mondo – afferma la presidente – nostri piccoli ambasciatori di pace e divulgatori di nobili principi di solidarietà e fratellanza tra i popoli.

Quest’anno sono 8 i gruppi internazionali: Albania Ensemble Librazhdi; Honduras Escuela de Formacion Artistica Zorzales De Sula y Academia de Musica Oviedo; Kirzighistan Seytek Choreographic Folk Ensemble; Macedonia Ensemble Megdan; Panama Academia de Proyeccion Folklorica Josè Corella; Slovacchia Folklore Group Kornicka; Taiwan Luna Rhythm Dance Group; Turchia Yalova Tufag.

Con gli ospiti internazionali i gruppi locali di: Gergent, Oratorio Don Guanella, Fiori del Mandorlo, I Carusi del Città di Agrigento, Fabaria Folk, Herbessus.

I Bambini del mondo sono pronti ad aprire il 77° Mandorlo in fiore – ci dice Giovanni Di Maida, co-fondatore del Festival – con lo spirito che da sempre li contraddistingue, ovvero coniugando il folklore con la promozione umana e sociale per difendere i diritti dei minori e per continuare a diffondere nel mondo i grandi valori di pace e concordia tra popoli.

Domani mattina domenica 9 marzo, dalle ore 10:00 il primo bagno di folla con l’inizio del 77° Mandorlo in Fiore con i gruppi internazionali e locali de I Bambini del Mondo che sfileranno da piazza Don Minzoni in piazza Cavour dove alle ore 12:00 è in programma lo spettacolo di presentazione dei gruppi internazionali.

Il Festival, organizzato dallAIFA, Associazione International Folk Agrigento, presidente Luca Criscenzo, gode del Patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, “In considerazione del valore didattico e culturale dell’iniziativa”; dell’UNICEF Italia, con i Bambini del Mondo nominati Ambasciatori di Pace.

Altra importante conferma è la collaborazione con la Società Dante Alighieri, sezione di Agrigento, presidente Enza Ierna, che da diversi anni promuove il concorso “Italia: immagini e pensieri”, riservato ai ragazzi dei gruppi internazionali che partecipano al Festival