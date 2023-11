Iniziativa “C’è Ancora Domani”: Una giornata di riflessione contro la violenza sulle donne

Il contributo di riflessione sarà arricchito dagli interventi degli istituti scolastici partecipanti, tra cui l’I.C. “Andrea Cammilleri”, la L. S. “Martin Luther King”, l’I.C. ‘V. Brancati”, l’I.C. ‘Falcone Borsellino”, l’I.C. ‘G. Guarino”, l’I.P.S.S.E.O.A. ” G. Ambrosini” e l’I.I.S.S.”Enrico Fermi” con il tema “Vietato Morire”. A rendere ancora più significativa l’occasione, l’iniziativa ospiterà un’esposizione di quadri della talentuosa pittrice Giusy D’Anna. A L’assessore alla Solidarietà Sociale, Antonella Morreale, sottolinea l’importanza dell’evento come un momento di confronto, crescita e riflessione. “Le scuole cittadine contribuiranno in modo diretto e positivo – afferma Morreale – poiché la violenza sulle donne non è un tema esclusivamente femminile, ma un’urgenza che tutti devono sentire come propria. È solo partendo dalle giovani generazioni che possiamo costruire una società più giusta, equa e priva di violenza.”