Iniziativa “Ragazzi autistici a bordo”: Una giornata di esperienza sul mare e osservazione delle coste agrigentine

Martedì 22 agosto, alle ore 9, presso la sede di Lupi Di Mare di Elia Castronovo, situata nel molo di ponente del porto di San Leone, si terrà un evento straordinario in collaborazione con l’associazione “Consenso”. La manifestazione, intitolata “Ragazzi Autistici a Bordo”, rappresenta un’opportunità unica per i giovani affetti da autismo di godere di un’escursione marittima gratuita a bordo di imbarcazioni, con l’obiettivo di esplorare le affascinanti coste agrigentine. A guidare questa iniziativa è il progetto “Gaetano Terlizzi”, curato con passione e dedizione dall’associazione “Consenso”. L’obiettivo del progetto è offrire ai ragazzi autistici un’occasione di interazione con l’ambiente marino e di vivere un’esperienza stimolante e coinvolgente.

L’iniziativa “Ragazzi Autistici a Bordo” è stata pensata per creare un ambiente accogliente e sicuro, in cui i partecipanti possano sentirsi a proprio agio e godersi l’escursione in totale tranquillità. L’attenzione per le esigenze specifiche dei ragazzi autistici è centrale in questa iniziativa, e l’esperienza è stata progettata per essere inclusiva e rispettosa delle loro necessità. L’escursione permetterà ai ragazzi di ammirare da vicino le straordinarie coste agrigentine, esplorando panorami mozzafiato e osservando la bellezza del mare da una prospettiva unica. Tutti sono invitati a partecipare e sostenere questa meravigliosa iniziativa. La giornata “Ragazzi Autistici a Bordo” promette di essere un’esperienza memorabile, arricchente e unica, in cui i ragazzi avranno l’opportunità di vivere il mare e le sue meraviglie in modo autentico e coinvolgente.