Iniziative sulla Giornata internazionale della Sindrome di Down 2025

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, in occasione della Giornata Mondiale per la Sindrome di Down, che si celebra il 21 marzo, invita tutte le scuole italiane a promuovere iniziative di sensibilizzazione volte a favorire una cultura dell’inclusione, del rispetto e della valorizzazione delle diversità. La Giornata Mondiale per la Sindrome di Down è un’occasione fondamentale per riflettere sul valore della diversità e sul ruolo che la scuola deve svolgere nel garantire pari opportunità e dignità a tutti gli studenti. L’integrazione scolastica e sociale delle persone con sindrome di Down passa attraverso il riconoscimento delle loro capacità, la promozione dell’autonomia e il superamento di stereotipi e pregiudizi. Il nostro Coordinamento invita i docenti di ogni ordine e grado a organizzare momenti di confronto e attività didattiche finalizzate a far conoscere agli studenti la realtà della sindrome di Down, attraverso testimonianze, laboratori inclusivi, proiezioni di film, letture e dibattiti. Il coinvolgimento degli studenti in queste iniziative è essenziale per costruire una società più equa e solidale.

Un gesto simbolico proposto a livello internazionale per questa giornata è l’iniziativa #LotsOfSocks, che consiste nell’indossare calzini spaiati come segno di riconoscimento della bellezza della diversità. Invitiamo quindi tutte le scuole a partecipare a questa iniziativa per diffondere un messaggio di accoglienza e rispetto. Chiediamo inoltre che le istituzioni scolastiche pongano particolare attenzione alla piena attuazione dei principi dell’inclusione scolastica, garantendo percorsi educativi e didattici mirati, strumenti adeguati e una formazione continua del personale docente per rispondere al meglio alle esigenze di tutti gli alunni. La scuola rappresenta il primo e più importante ambiente in cui si costruisce il futuro della società, ed è nostro dovere fare in modo che questo futuro sia fondato su uguaglianza, rispetto e opportunità per tutti.

Il CNDDU invita, inoltre, a promuovere attività didattiche volte a sensibilizzare gli studenti sul tema dell’inclusione, della diversità e dei diritti delle persone con sindrome di Down.

Obiettivi didattici: Promuovere la conoscenza della sindrome di Down, sfatando stereotipi e pregiudizi. Sensibilizzare gli studenti al rispetto della diversità e all’inclusione. Favorire la partecipazione attiva degli studenti in attività educative e di confronto. Sviluppare empatia e consapevolezza attraverso esperienze pratiche e testimonianze.

Attività proposte: Dibattito e confronto in classe

Discussione sulle sfide e sulle opportunità per le persone con sindrome di Down nella società.

Analisi della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità.

Visione di video e film educativi

Proiezione di documentari, cortometraggi o film che raccontano esperienze di vita di persone con sindrome di Down (es. Wonder, Un viaggio a quattro zampe).

Discussione e riflessione sulle emozioni e i messaggi trasmessi.

Testimonianze e incontri

Invito di esperti, associazioni o famiglie per condividere esperienze e storie di inclusione.

Collegamenti con organizzazioni che operano nel campo della disabilità per presentare progetti di inclusione sociale.

Laboratorio creativo e artistico

Realizzazione di cartelloni, disegni, poesie o slogan per promuovere il rispetto della diversità.

Creazione di una mostra scolastica dedicata all’inclusione.

Giochi e attività inclusive

Attività ludico-didattiche che favoriscano la cooperazione tra gli studenti.

Simulazioni ed esperienze pratiche per comprendere il valore dell’integrazione.

Conclusione e condivisione

Al termine della giornata, ogni classe può organizzare un momento di condivisione delle esperienze e delle riflessioni emerse, con la possibilità di scrivere un messaggio collettivo sull’importanza dell’inclusione.

In conclusione riteniamo che la scuola ha il compito di essere un ambiente accogliente per tutti, dove ogni studente possa sentirsi valorizzato e rispettato. Celebrare la Giornata Mondiale per la Sindrome di Down significa educare i giovani al rispetto, alla solidarietà e alla consapevolezza che ogni persona è unica e preziosa.

Invitiamo ad inviare al CNDDU (email: coordinamentodirittiumani@gmail.com) le proposte educative e le iniziative realizzate per l’occasione.