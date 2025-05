Insediamento del nuovo consiglio provinciale: Un passo importante per la Democrazia Cristiana

Ieri, presso l’Aula Consiliare del Libero Consorzio di Agrigento, si è insediato il nuovo Consiglio Provinciale. La cerimonia segna l’inizio di un periodo di rinnovamento e impegno politico, dopo un’elezione provinciale che, pur essendo stata caratterizzata da momenti di difficoltà, ha portato a risultati significativi per il progetto della Democrazia Cristiana. Il Segretario Provinciale DC, Avv. Antonietta Vita, ha espresso la sua soddisfazione per l’esito delle elezioni, sottolineando l’importanza di un processo che ha visto la crescita e la conferma del progetto politico del partito. “Nonostante le difficoltà, l’elezione è stata fruttuosa e ci dà nuove speranze per il futuro”, ha dichiarato con fermezza.

I tre consiglieri eletti, Vito Terrana, Rino Castronovo e Anna Alongi, hanno giurato con grande responsabilità di impegnarsi per il bene della comunità provinciale. Il loro giuramento ha messo in evidenza l’importanza di un lavoro scrupoloso e consapevole, orientato al benessere del territorio, con attenzione alle necessità e alle istanze che emergono dai cittadini. In particolare, si è sottolineata la necessità di agire in armonia con gli interessi del Libero Consorzio, della Repubblica e della Regione.

“Con grande emozione, auguro ai nuovi eletti un buon lavoro”, ha continuato il Segretario Provinciale DC avv. Antonietta Vita, “affinché si possano porre le basi per fare della politica uno strumento utile, umano e sociale, capace di migliorare concretamente la vita delle persone”. Un augurio che richiama l’importanza di un impegno politico serio e profondo, in grado di rispondere alle sfide del presente con una visione orientata al futuro.