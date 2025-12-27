Insulti e minacce alla moglie davanti ai figli: scatta il “codice rosso” a Favara

Favara – Insulti continui e minacce di morte rivolte alla moglie, anche in presenza dei figli piccoli. Con questa accusa un disoccupato quarantaquattrenne di Favara è stato denunciato dai carabinieri alla Procura della Repubblica di Agrigento per l’ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia. La vicenda è emersa dopo il coraggioso passo della donna che, stanca di vivere in quello che ha definito un vero e proprio inferno domestico, si è recata presso la tenenza dei carabinieri per raccontare quanto accadeva tra le mura di casa. Ai militari dell’Arma la vittima ha riferito di sistematiche aggressioni verbali e ripetute minacce di morte, episodi che si sarebbero verificati anche davanti ai bambini. Raccolta la denuncia, i carabinieri hanno immediatamente attivato l’iter previsto dal cosiddetto “codice rosso”, la procedura d’urgenza prevista nei casi di violenza domestica. La donna e i figli sono stati così trasferiti in una struttura protetta, al fine di garantire loro sicurezza e tutela. A carico del quarantaquattrenne favarese è stata formalizzata la denuncia all’autorità giudiziaria per maltrattamenti in famiglia. Le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio il contesto e le responsabilità.