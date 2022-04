Interruzione acquedotto Tre Sorgenti. Sospesa temporaneamente la fornitura idrica in cinque comuni dell’agrigentino

Si informa che, oggi 12 aprile 2022, al fine di effettuare due improcrastinabili interventi di manutenzione alla rete acquedottistica in Contrada Muxarello, ed in Contrada Salto d’Angiò, sarà interrotta la funzionalità dall’Acquedotto “Tre Sorgenti”.

Conseguentemente, sarà sospesa temporaneamente la fornitura idrica per i comuni di: Grotte, Racalmuto, Naro, Castrofilippo, Ravanusa e per le utenze Voltano alimentate dal suddetto acquedotto, a partire dal tardo pomeriggio di oggi. La distribuzione sarà ripristinata al termine dell’esecuzione dei suddetti lavori di manutenzione, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici.