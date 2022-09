Interruzione funzionalità Acquedotto Tre Sorgenti per sei comuni della provincia

AICA (Azienda Idrica Comuni Agrigentini) rende noto che, martedì 20/09/2022, al fine di effettuare improcrastinabili interventi di manutenzione alla rete acquedottistica in c/da Muxarello, sarà interrotta la funzionalità dall’Acquedotto “Tre Sorgenti”. Ciò comporterà la sospensione della fornitura idrica per i comuni di Grotte, Naro, Racalmuto, Castrofilippo, Palma di Montechiaro, Campobello di Licata e per le utenze Voltano alimentate dal suddetto acquedotto a partire dalla serata di lunedì 19/09/2022. Si rassicura che, ripristinata la funzionalità dell’Acquedotto sopra menzionato, la distribuzione nei comuni interessati tornerà regolare, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici.