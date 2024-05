Intervista al dermatologo Carmelo Sgarito: Consigli per una estate sicura al sole

Con l’arrivo della stagione estiva e delle tanto attese vacanze al mare, è essenziale bilanciare la gioia del sole con le necessarie precauzioni per proteggere la propria pelle dal rischio di melanoma cutaneo, il tumore più maligno della pelle. Per comprendere meglio come proteggersi, abbiamo intervistato il dermatologo Carmelo Sgarito dell’Asp Agrigento.

Cos’è il Melanoma?

Il melanoma è un tumore maligno della pelle che generalmente ha origine da un neo, manifestandosi con variazioni morfologiche, cromatiche e di volume.

Quali sono i rischi associati?

Il melanoma rappresenta una minaccia significativa e può colpire persone di ogni età. La prognosi è spesso sfavorevole, soprattutto se il tumore viene diagnosticato in fase avanzata. La mancanza di consapevolezza e di informazione su questa crescita tumorale sottovalutata è un problema, con i giovani spesso trascurando i controlli medici appropriati e esponendosi al sole in modo imprudente.

Chi è più a rischio?

Le persone a pelle chiara sono particolarmente vulnerabili, così come coloro che si espongono regolarmente al sole per lavoro o per svago.

Quali controlli sono necessari?

È essenziale monitorare regolarmente i nei per individuare eventuali cambiamenti sospetti. Il controllo dei nei dovrebbe avvenire almeno una volta all’anno. La rimozione preventiva dei nei a rischio può prevenire la trasformazione maligna, rendendo cruciale il monitoraggio periodico da parte di un dermatologo.

Come prevenire il Melanoma durante l’esposizione al sole?

La prevenzione del melanoma inizia con uno stile di vita sano. È fondamentale proteggere la pelle dai raggi UV con l’uso di schermi solari, cappelli e occhiali da sole. Le scottature solari sono una delle principali cause di melanoma, anche a distanza di molti anni.

Quali sono gli orari ideali per esporsi al sole?

L’esposizione al sole dovrebbe avvenire gradualmente, preferibilmente durante le prime ore del mattino o dopo le 16:00, evitando il picco delle radiazioni ultraviolette a mezzogiorno. Le persone a rischio dovrebbero limitare ulteriormente l’esposizione.

Il dottor Sgarito sottolinea l’importanza di aumentare la consapevolezza sul melanoma e di sottoporsi a controlli dermatologici regolari. “Una visita specialistica di pochi minuti può spesso fare la differenza e salvare vite”, afferma. “Oggi, l’incidenza del melanoma continua a crescere e è fondamentale informare e sensibilizzare affinché tutti comprendano la serietà di questa patologia”.

Il mese di maggio è dedicato alla consapevolezza sul cancro della pelle, e l’invito del dottor Sgarito è chiaro: prendersi cura della propria pelle è una priorità per la salute di tutti, in particolare durante le vacanze estive.