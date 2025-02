Intervista esclusiva a Marco Celauro: l’agrigentino in gara al Festival della Canzone Cristiana

Sanremo non è solo il palcoscenico della musica italiana, ma anche un luogo di ispirazione e condivisione. Dal 13 al 15 febbraio 2025, in concomitanza con il 75° Festival della Canzone Italiana, si svolgerà la quarta edizione del Festival della Canzone Cristiana, un evento che celebra la musica come strumento di fede e speranza. Tra gli artisti in gara c’è anche l’agrigentino Marco Celauro, che emozionerà il pubblico con il suo brano “Adoro te”. Ieri sera, direttamente da Sanremo, abbiamo avuto l’opportunità di intervistarlo e di respirare insieme a lui l’entusiasmo di questa straordinaria esperienza. Gli abbiamo chiesto cosa significhi per lui partecipare a un evento così importante e quali siano i suoi progetti futuri dopo questa avventura. Celauro ha trasmesso tutta la sua passione e la sua voglia di condividere un messaggio profondo attraverso la musica. La sua presenza al Festival della Canzone Cristiana è un grande orgoglio per Agrigento, che attraverso la sua voce sarà protagonista di un evento che unisce arte, spiritualità ed emozione.