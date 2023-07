Introdotta la “Carta Solidale per Acquisti”: Il Comune di Favara comunicherà i prossimi passaggi ai beneficiari degli ex buoni spesa

Una nuova misura di sostegno del Governo nazionale per i nuclei familiari in stato di bisogno

Il sindaco del Comune di Favara Antonio Palumbo tramite un post pubblicato sui social, ha annunciato l’introduzione della “Carta Solidale per Acquisti”, una nuova misura a sostegno dei nuclei familiari in stato di bisogno. I beneficiari degli ex buoni spesa saranno presto contattati per essere informati sui passaggi successivi da compiere. La “Carta Solidale per Acquisti di beni di prima necessità a sostegno di nuclei familiari in stato di bisogno” prevede l’erogazione di un unico contributo economico di 382,50 euro per nucleo familiare. Tale importo sarà reso disponibile attraverso una carta speciale dedicata agli acquisti di beni essenziali.

L’ufficio Servizi Sociali del Comune di Favara ha svolto un’attenta verifica e convalida dell’elenco dei potenziali beneficiari, fornito dall’Istituto Nazionale di Provvidenza Sociale. Grazie a questo processo, sarà possibile individuare e contattare coloro che avranno diritto alla carta solidale. Una volta selezionati, i beneficiari saranno informati sui dettagli per il ritiro della carta presso le sedi di Poste Italiane. Questo sistema garantirà una distribuzione efficiente e sicura degli aiuti alle famiglie in situazioni di maggiore bisogno. È importante che gli interessati rimangano in attesa delle comunicazioni ufficiali per conoscere i passi successivi da compiere.