Investe un cane e finisce a bordo strada morendo sul colpo. Muore centauro 52enne di Alessandria della Rocca

Incidente mortale nella notte: Alessandro Mulè, 52enne di Alessandria della Rocca, in sella alla sua moto sulla statale 115 investe un cane e finisce a bordo strada morendo sul colpo. Anche il cane ha perso la vita.

E’ successo ieri sera 17 settembre 2022. In sella alla motocicletta, una Kawasaki 750, il centauro stava percorrendo la statale 115 tra il bivio per Montallegro e il laghetto Gorgo, in direzione Sciacca.

Dopo aver investito il cane, che peraltro è morto esso stesso per le conseguenze dell’incidente, è finito fuori strada, perdendo la vita. Sul posto una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Montallegro, gli agenti della Polizia stradale e i Vigili del fuoco del comando provinciale. Inutile l’intervento dei soccorsi.