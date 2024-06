Investimento milionario per un asilo a Favara Ovest

Favara Ovest avrà presto un nuovo asilo. Con una recente delibera di giunta, l’amministrazione comunale ha approvato la costruzione di una nuova struttura destinata ad accogliere fino a 60 bambini. Il progetto sorgerà nella zona di via De Chirico, un’area strategicamente scelta per segnare un concreto interessamento verso quei cittadini che sono tornati parte integrante della nostra collettività solo da pochi anni, dopo una lunga battaglia che ha visto il comune in prima linea. Il finanziamento dell’opera, che ammonta a circa 1 milione e mezzo di euro, proviene dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e dal Ministero dell’Istruzione. Questo importante investimento sottolinea l’impegno dell’amministrazione nel migliorare i servizi dedicati ai più piccoli e nel promuovere lo sviluppo delle giovani generazioni. “Creare nuovi asili, che possano offrire nuovi servizi e contribuire alla crescita delle giovani generazioni, è forse tra le cose più belle che si possano fare per chi amministra”, ha dichiarato il sindaco Antonio Palumbo. “Questo progetto non solo risponde a un bisogno concreto delle famiglie, ma rappresenta anche un simbolo di rinascita e inclusione per tutta la comunità di Favara Ovest”. L’iniziativa è accolta con entusiasmo dai cittadini, che vedono nell’apertura del nuovo asilo un’opportunità per migliorare la qualità della vita e garantire un futuro migliore ai propri figli. La nuova struttura sarà un luogo sicuro e stimolante, dove i bambini potranno crescere e sviluppare le proprie capacità in un ambiente accogliente e ben attrezzato. L’avvio dei lavori è previsto per i prossimi mesi, con l’obiettivo di completare l’opera nel minor tempo possibile, per consentire ai bambini di Favara Ovest di beneficiare presto di questo nuovo importante servizio.