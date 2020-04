iocomproaFavara. Rimettiamo in moto l’economia.

È questa la nuova iniziativa lanciata dal club Favara Bianconera in previsione dell’inizio della fase 2 che prevede l’apertura di diverse tipologie commerciali e lo spostamento anche fuori comune. Invitiamo i nostri concittadini ad acquistare beni nelle attività commerciali della città, contribuendo a far rimettere in moto le aziende ferme dal 9 marzo. Spendendo nel territorio comunale diamo un doppio sostegno agli esercenti: quello morale e quello economico. Spendiamo a Favara, così come abbiamo fatto nel periodo di quarantena durante lo stare in casa evitando anche di ricorrere agli acquisti online nei grossi siti e-commerce. Ci sono centinaia di famiglie che hanno avuto il reddito bloccato a causa delle saracinesche abbassate: gli acquisti nei tantissimi negozi presenti a Favara (tantissime le tipologie e vasta l’offerta) ci permetterà di dare una forte mano per una spinta alla ripresa. In questo periodo di emergenza Coronavirus Favara bianconera ha già messo in atto importanti iniziative sul piano della solidarietà attivando una raccolta fondi che ha permesso l’assistenza alimentare, ancora in atto, ad oltre 450 persone.