Istituito la fondazione culturale “Calogero Marrone”, l’eroe di origine favarese che salvò la vita a centinaia di ebrei

L‘Assemblea regionale siciliana ha istituito la fondazione culturale “Calogero Marrone”, l’eroe di origine favarese che, da funzionario del Comune di Varese, salvò la vita a centinaia di ebrei fornendo loro dei documenti d’identità falsi.

Da Palazzo dei Normanni è stato esitato favorevolmente il disegno di Legge del gruppo parlamentare del Movimento Cinque Stelle e che era stato proposto dal deputato favarese Giovanni Di Caro per celebrare la memoria dell’uomo, deceduto nel lager nazista di Dachau e che è stato insignito anche del titolo di “Giusto tra le nazioni”.

“La fondazione “Calogero Marrone” – dichiara in merito il deputato regionale Giovanni Di Caro – avrà il compito di studiare ogni aspetto delle eroica gesta dell’uomo che non ha esitato a sacrificarsi personalmente per salvare centinaia di persona della follia nazi fascista”. Il nostro compito – ha aggiunge il parlamentare favarese – è quello di salvaguardare la memoria per tramandare il suo esempio alle future generazioni”.

Dalla data di pubblicazione della norma approvata all’Ars, il consiglio comunale di Favara avrà adesso 180 giorni di tempo per approvare lo statuto della fondazione, secondo quanto previsto, l’ente dovrà essere presieduto dal sindaco pro-tempore della città dell’Agnello pasquale e dovrà avere sede a Favara.

Fra le attività della fondazione ci saranno quelle di ricerca, catalogazione e promozione della figura dell’eroe Calogero Marrone.