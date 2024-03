Istituto Comprensivo “G. Guarino” Favara Celebra il Coraggio Femminile nella Manifestazione Finale del Progetto “Costruire la Donna”

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’Istituto Comprensivo “G. Guarino” di Favara è lieto di annunciare la conclusione del progetto educativo “Costruire la Donna”, un’iniziativa straordinaria volta a promuovere la consapevolezza, l’empowerment e il cambiamento per le giovani donne della comunità. La manifestazione finale, dal titolo “Pazze di No! Donne, Coraggio e Cambiamento”, si terrà il venerdì 8 marzo presso l’Aula Polifunzionale “G. Valent” dell’Istituto, a partire dalle ore 09:00. L’evento sarà un’opportunità unica per celebrare il talento, la forza e la determinazione delle ragazze coinvolte nel progetto. La coordinatrice dell’iniziativa, la dirigente Prof.ssa Gabriella Bruccoleri, guiderà la cerimonia e offrirà uno sguardo approfondito sugli obiettivi raggiunti e sui percorsi di crescita individuale delle partecipanti. Il progetto “Costruire la Donna” ha permesso alle ragazze di esplorare tematiche cruciali come l’autostima, la leadership, la consapevolezza sociale e la parità di genere. L’appuntamento è per il 8 marzo, alle ore 09:00, presso l’Aula Polifunzionale “G. Valent” dell’Istituto Comprensivo “G. Guarino” di Favara. Non mancate di essere parte di questo momento indimenticabile dedicato al coraggio, alla determinazione e al cambiamento delle giovani donne che saranno protagoniste di un futuro luminoso e promettente.