ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GAETANO GUARINO” CELEBRA LA SETTIMANA PER LA CONSAPEVOLEZZA SULL’AUTISMO

In Italia, la Settimana per la Consapevolezza sull’Autismo si tiene ogni anno dal 2 al 8 aprile, in concomitanza con la Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo che si celebra il 2 aprile. Tuttavia, l’Istituto Comprensivo Statale “Gaetano Guarino” di Favara, diretto dalla dott.ssa Gabriella Bruccoleri, ha deciso di organizzare una serie di eventi per sensibilizzare sull’autismo anche nel mese di maggio. Il programma prevede una serie di attività che coinvolgono gli studenti delle scuole dell’istituto e i referenti autismo della provincia di Agrigento, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e l’inclusione delle persone con autismo nella società.

La settimana di eventi inizia lunedì 15 maggio alle ore 11.00 con l’inaugurazione della mostra “Raccontami l’Autismo” e il Mercatino della Solidarietà “Includere con dolcezza”. La mostra presenta opere realizzate dagli studenti dell’istituto, che hanno voluto rappresentare l’autismo attraverso i loro occhi.

Martedì 16 maggio, gli studenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria guarderanno il film “Il mondo di Leo”, mentre gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado potranno scegliere tra due film che affrontano il tema dell’autismo: “Rain Man” e “Temple Grandin – Una donna straordinaria”.

Mercoledì 17 maggio alle ore 16.30 si terrà il dibattito “Palcoscenico Blu”, che coinvolge la scuola e il territorio. In scena ci saranno il laboratorio teatrale “Dentro la mia testa dentro il mio cuore” di Luigi Corbino, il laboratorio teatrale “I diritti dei bambini non sono favole” di Giusy Moscato e un’azione scenica ispirata al libro “Con gli occhi di Sara” di Davide Faraone, con coreografie di Carmela Vita.

Giovedì 18 maggio alle ore 10.00 si terrà la Giornata di Formazione Sportello Autismo Provinciale “Buona pratiche a confronto”, rivolta ai referenti autismo della provincia di Agrigento. Gli interventi saranno a cura degli operatori del Servizio di Psicologia Applicata (SPA) di Agrigento, dell’Istituto Comprensivo Guarino di Favara, dell’Istituto Comprensivo Esseneto di Agrigento, dell’Istituto Comprensivo Roncalli di Grotte, del Liceo M.L.King di Favara, del Liceo Empedocle di Agrigento e dell’IISS Don Michele Arena di Sciacca.

Infine, venerdì 19 maggio alle ore 9.00 si terrà la manifestazione finale del concorso nazionale “Raccontami l’Autismo” per l’anno scolastico 2022/2023, seguita dal flash mob “Una scuola BLU” in Piazzetta della Pace a Favara, che coinvolge tutte le scuole del territorio.