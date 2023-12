Italgas verifica l’impianto del metano a Favara: Avviso del Sindaco Palumbo per l’odore temporaneo

Il Sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha annunciato che domani, 7 dicembre, gli operai di Italgas metteranno in rete il metano nelle condotte realizzate nei mesi scorsi per verificarne la funzionalità. Durante questa fase, i cittadini dell’area delle vie Capitano Callea e Cicero e De Francisca fino a villetta della Pace potrebbero percepire un forte odore di gas, causato dal progressivo spurgo dell’impianto. Palumbo ha rassicurato i residenti, affermando che le operazioni saranno attentamente monitorate da numerosi operatori dell’azienda. Invita inoltre tutti i cittadini a non allarmarsi nel caso dovessero avvertire odori, sottolineando che questa situazione è temporanea e legata alla verifica dell’impianto.