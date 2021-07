Italia – Inghilterra: l’elenco dei maxischermi a Favara dove vedere la partita

La nostra Italia e quella di Maldini è in finale. Gli Euro2020 stanno per arrivare al capolinea e l’Italia è li, in prima linea, pronti a lottare contro l’Inghilterra, nel match conclusivo in programma questa sera 11 luglio alle 21:00 allo stadio Wembley di Londra. In occasione dell’incontro contro l’Inghilterra tanti sono gli schermi confermati nei locali. Non ci sono le piazze come è capitato in passato, ma c’è molta più scelta. Praticamente qualunque attività aperta in orario serale di oggi domenica 11 luglio 2021 in qualche modo si sintonizza sulla partita dell’Italia. Ma qui ci concentriamo sui maxischermi per tifare in compagnia, sempre in sicurezza. Occhio, gli accessi sono contingentati e in molti casi i posti limitati, per cui la prenotazione anticipata è quasi obbligatoria.

Scopriamo dove vedere la finale degli Europei 2020 Italia-Inghilterra a Favara domenica 11 luglio alle 21,00:

Chiosco La Piazzetta

Il Chiosco La Piazzetta di piazza Don Giustino, in questi Europei, è stata la Fan Zone più grande della Città, la piazzetta in cui i favaresi si sono riversati per tifare e sostenere gli Azzurri nell’ultima partita di semifinale contro la Spagna. E proprio la piazza simbolo di questi Europei si prepara a vivere l’ultima partita, la più importante. Pronto il maxischermo, con posti a sedere. Appuntamento con Italia-Inghilterra martedì sera in piazza del Popolo dunque.

L’Angolo dei Sapori

Confermato anche il maxischermo in Piazza della Pace, altra zona di tifosi della città in occasione degli Euro2020. Lo spazio riesce ad ospitare molti tifosi per il match Italia-Inghilterra. La prenotazione è consigliabile.

Caffetteria Bottone Long Drink

Finale degli Europei anche presso la Caffetteria Bottone Long Drink. In viale Aldo Moro 184/d, dove si ogni giorno propone una vasta offerta di long drink & beverage, sarà proiettata la partita Italia-Spagna. Appuntamento alle ore 21:00 con maxischermo per tifare Forza Azzurri.

Ristorante Pizzeria King

Appuntamento speciale anche nella sala all’aperto del ristorante. Notte magica presso il King Bar ristorante e pizzeria. Domenica 11 luglio alle 21, proiezione della finale degli Euro2020 tra Italia e Inghilterra sotto le stelle. La prenotazione è consigliabile.

Cocciu d’Amuri

Appuntamento, domenica 11 luglio, nella pizzeria Cocciu d’ Amuri in Viale Pietro Nenni, 38 a Favara. Tutti i tifosi potranno seguire con inizio alle ore 21:00 la finale Italia-Inghilterra sul maxischermo installato all’esterno. Anche qui la prenotazione è consigliabile.

Pizzeria Très Chic

Finale protagonista nella sala allestita all’aperto della pizzeria Très Chic in via IV Novembre, 5. Alle ore 21:00 – proiezione della partita Italia-Inghilterra. La prenotazione è consigliabile.

Pasticceria L’Opera

Un maxischermo per vedere l’Italia nella finale degli Europei è anche installato presso la pasticceria di Piazza Cavour “L’Opera” dove potete gustare un bel gelato “fatto come una volta” godendovi la partita.

C’è Pizza Per Te

Anche in via Berlinguer 47 presso la pizzeria “C’è pizza per te” è stato installato un maxischermo: si potrà guardare la partita godendo la sua pizza preferita.

Pizzeria Il Dollaro

Ancora Azzurri, ancora maxischermo in piazza della Pace. Anche la Pizzeria Il Dollaro ha pensato ad un evento ad hoc in occasione della finale degli Euro 2020 Italia-Inghilterra. Il match sarà proiettato alle 21 sul maxischermo, mentre si gusta una pizza all’aperto. Si tifa e si mangia in piazza della Pace domenica 11 luglio.

Barone Rosso

Il bar Barone Rosso, in corso Vittorio Veneto 74, è da sempre un locale attento agli eventi sportivi. Schermo gigante e spazio esterno. “Arrusti e mangia” è lo slogan per questa sera. Panini con la salsiccia e bibite seguendo la finale Euro2020 tifando gli Azzurri.

In aggiornamento …