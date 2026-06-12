Joppolo Giancaxio capitale della musica. Al via il Summer Music Camp 2026

Dal 24 al 30 agosto 2026, nello splendido scenario di Joppolo Giancaxio, si svolgerà la prima edizione del Joppolo Giancaxio Summer Music Camp 2026, un importante appuntamento dedicato alla formazione e all’alta specializzazione musicale.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Bandistica “V. Bellini” di Agrigento, presieduta da Raffaele Sacco, con la direzione del Maestro Carmelo Mangione e il supporto dell’intero Consiglio Direttivo. Si tratta di un master di alto perfezionamento musicale che vedrà la partecipazione di musicisti professionisti, studenti di Conservatorio, appassionati e famiglie provenienti da diverse regioni d’Italia e dall’estero.

Fondamentale il sostegno dell’Amministrazione comunale di Joppolo Giancaxio. Il sindaco Domenico Migliara, l’assessore Salvatore Capodicasa e il Consiglio comunale hanno messo a disposizione strutture e spazi pubblici per garantire la migliore riuscita dell’evento, confermando attenzione e sensibilità verso le iniziative culturali e formative rivolte alle nuove generazioni.

La direzione artistica è affidata al Maestro Giuseppe Panepinto, musicista bivonese di fama internazionale e di origini joppolesi da parte materna. Docente in numerosi corsi e master di alta formazione, Panepinto ha ricoperto prestigiosi incarichi artistici ed è autore di testi adottati in conservatori e scuole di musica in Italia e all’estero.

Tra le iniziative più significative figurano i “Concerti Diffusi”, che porteranno la musica nei diversi angoli del paese, consentendo anche ad anziani e persone impossibilitate a spostarsi di assistere alle esibizioni. Per una settimana, Joppolo Giancaxio si trasformerà così in un grande teatro a cielo aperto.

Il programma prevede inoltre concerti serali, esibizioni di solisti ospiti, conferenze e incontri con docenti e maestri di livello internazionale. Tra i temi affrontati anche il rapporto tra musica e innovazione, con approfondimenti dedicati a “L’arte musicale nell’era tecnologica e digitale”, alcuni dei quali si svolgeranno con collegamenti da remoto.

La pianista accompagnatrice sarà il Maestro Veronica Bigliani, mentre tra gli appuntamenti più attesi figura il concerto della Banda Intercomunale “V. Bellini”, in programma sabato 29 agosto, diretta dal Maestro Carmelo Mangione, dal Maestro Filippo Cangiamila e dagli allievi del corso di direzione d’orchestra.

Tutti gli eventi e le esibizioni saranno gratuiti e aperti al pubblico, offrendo un’occasione unica per vivere la musica, la formazione e la cultura in uno dei borghi più suggestivi dell’entroterra agrigentino.