L’ APS Nuvola Bianca di Favara partecipa all’iniziativa “PuliAmo Punta Bianca”.

L’ APS Nuvola Bianca di Favara ha aderito e partecipato attivamente con i propri associati e con il supporto degli Ecologisti Confederati siciliani, all’iniziativa denominata “Puliamo Punta Bianca” promossa dalle Associazioni ambientaliste Mareamico e Marevivo di Agrigento che si ringraziano per l’invito.

“Una splendida giornata di sole quella appena trascorsa, dove ciascun partecipante si è portato a casa una grande emozione, con la consapevolezza che viviamo tutti sotto lo stesso Cielo e sopra la stessa Terra”, dichiara Alberto Crapanzano Presidente dell’Asp Nuvola Bianca.

“E’ stato un onore e un piacere aver contribuito al successo dell’articolata operazione ambientalista svoltasi nel territorio agrigentino, che ha visto centinaia di partecipanti provenienti da ogni parte dell’hinterland agrigentino”.

Uomini, donne e bambini, tutti insieme si sono impegnati nella raccolta dei rifiuti presenti nella spiaggia, nell’attesa che venisse liberata una tartaruga Caretta Caretta recuperata ferita a Siracusa e curata dall’Istituto Zooprofilattico di Palermo per la gioia finale di tutti i presenti. E stata anche collocata una statua della Madonna in una cavità della tipica marna bianca e donata una second-life ad un relitto nautico presente in spiaggia a cura degli allievi dell’Accademia delle Belle Arti di Agrigento. Queste iniziative ben vengano, perchè oltre che utili di per se, sono molto educative e possono essere essere anche da stimolo per organizzarne altre similari.

L’APS Nuvola Bianca di Favara, auspica infine che l’impegno preso dalla Regione Sicilia di istituire una Riserva Naturale Orientata a Punta Bianca possa realmente concretizzarsi al più presto, necessaria per mantenere o aumentare l’integrità della bellezza dei luoghi e per salvaguardare la flora e la fauna terrestre e marina presente.