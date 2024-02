l Galeón Andalucía solca i mari e approda a Licata: un viaggio nella storia dei galeoni spagnoli

Il maestoso Galeón Andalucía farà presto tappa a Licata, incantando gli abitanti della città siciliana con la sua maestosità e storia affascinante. Attraccherà alla Marina di Cala del Sole, offrendo a tutti l’opportunità unica di immergersi nel mondo dei leggendari galeoni spagnoli. Quest’evento straordinario permetterà ai visitatori di salire a bordo di questa magnifica imbarcazione e scoprire come vivevano e navigavano gli audaci avventurieri del passato. Dal 27 febbraio al 3 marzo, dalle 10.00 alle 19.00, il Galeón Andalucía sarà aperto ininterrottamente al pubblico, offrendo una visione affascinante dei ponti e dei racconti che si celano tra i suoi legni scricchiolanti. Per coloro che desiderano assicurarsi un’esperienza indimenticabile, è possibile acquistare i biglietti in anticipo con uno sconto speciale. L’offerta è valida fino al 20 febbraio esclusivamente online, sul sito tickets.velacuadra.es. Non c’è tempo da perdere per prenotare il proprio posto a bordo di questa straordinaria imbarcazione. I biglietti sono disponibili sul sito web dell’associazione VELA CUADRA, che organizza l’evento. Le scuole e le associazioni sono invitate a pianificare le loro visite inviando un’email a ecampos@velacuadra.es.



L’equipaggio attuale del Galeón Andalucía è composto da 12 uomini e donne provenienti da diverse nazioni, e sono aperte le candidature per nuovi membri di equipaggio volontari.

Ecco i dettagli delle visite:

Data: dal 27 febbraio al 3 marzo

dal 27 febbraio al 3 marzo Luogo: Licata (Marina di Cala del Sole)

Licata (Marina di Cala del Sole) Orario: dalle 10.00 alle 19.00

dalle 10.00 alle 19.00 Biglietti: Adulti: 10€ / Bambini (5-10 anni): 5€ / Famiglie: 25€ (2 adulti + fino a 3 bambini dai 5 ai 10 anni). I bambini sotto i 5 anni entrano gratuitamente, accompagnati da un adulto.

Adulti: 10€ / Bambini (5-10 anni): 5€ / Famiglie: 25€ (2 adulti + fino a 3 bambini dai 5 ai 10 anni). I bambini sotto i 5 anni entrano gratuitamente, accompagnati da un adulto. Visita guidata per scuole e associazioni: 5 euro (1 insegnante gratis ogni 10 bambini), Oltre i 10 anni: 10 euro. Per prenotare, contattare: ecampos@velacuadra.es // Tel. +34 954 09 09 56

5 euro (1 insegnante gratis ogni 10 bambini), Oltre i 10 anni: 10 euro. Per prenotare, contattare: ecampos@velacuadra.es // Tel. +34 954 09 09 56 Punti vendita: sulla nave o sul sito web: tickets.velacuadra.es

Per ulteriori informazioni e contatti con la stampa, si prega di contattare Marina Quesada al Tel. +34 662 243 506 o via email a mquesada@fundacionnaovictoria.org. Non perdete l’opportunità di vivere un’avventura unica a bordo del Galeón Andalucía e di scoprire i segreti dei leggendari galeoni spagnoli!