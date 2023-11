La “Camminata del Cuore”: Un passo verso la salute e la solidarietà in memoria di Davide Licata

Il 12 novembre 2023, presso Villa Ambrosini a Favara, si terrà un evento speciale che unisce lo sport, la salute e la solidarietà. La “Camminata del Cuore” è un’iniziativa emozionante dedicata alla memoria del giovane Davide Licata, un appassionato di basket scomparso prematuramente il 21 marzo mentre si allenava, il suo sport preferito. Questo evento unico ha l’obiettivo di promuovere l’importanza dello sport per la salute, coinvolgendo persone di tutte le età, dai più piccoli ai più grandi, compresi i nostri amici a quattro zampe. La “Camminata del Cuore” sta guadagnando supporto da diverse associazioni socio-culturali e sportive, che stanno abbracciando l’intera comunità di Favara e oltre. Una delle iniziative più toccanti è la vendita di cappellini con l’hashtag #DL24, in onore di Davide per lo sport. Questa raccolta di fondi contribuirà alla realizzazione di un sogno: la costruzione del campo di basket “UN CAMPO PER DAVIDE”, un luogo aperto a tutti, un vero campo per la comunità. Questo campo rappresenterà un omaggio alla passione di Davide e sarà un simbolo di solidarietà, fratellanza e amore nella città di Favara. L’iniziativa dimostra che quando una comunità si unisce, può realizzare grandi cose. Favara si sta dimostrando solidale e pronta a rispondere all’appello di chi ha bisogno. “Tu chiedi e loro rispondono” è lo spirito che guida questa iniziativa, un messaggio di speranza che è alla base della “Camminata del Cuore”. Unisciti a noi il 12 novembre per celebrare la vita di Davide, promuovere la salute attraverso lo sport e contribuire a un futuro migliore per la città di Favara. La “Camminata del Cuore” è molto più di un evento sportivo; è un atto di amore e solidarietà che rimarrà nel cuore di tutti coloro che parteciperanno. I cappellini possono essere ritirati presso i seguenti punti: Tipografia Eurografica di Salvatore Caserta in via Francesco Crispi, Eurodomestic Assistenza Tecnica in via Francia, e Tabacchi Ceresi di viale Pietro Nenni.