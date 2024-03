“La Casa di Rosa”: Una nuova luce per la cultura siciliana

Nel cuore di Licata, un luogo intriso di storia e tradizione, sorge “La Casa di Rosa”, un Centro Studi Culturali che promette di essere un faro luminoso per la cultura siciliana e mediterranea nel suo complesso. Questo progetto ambizioso, che vede la collaborazione di artisti e intellettuali di spicco, si propone di mantenere e rivalutare i tesori inestimabili del Meridione, rivendicando il suo ruolo di centro del Mediterraneo.

La scelta di stabilire il cuore operativo di “La Casa di Rosa” a Licata non è casuale. Questa città, con le sue stradine pittoresche e il suo porto suggestivo, è il luogo dove Rosa Balistreri ha trascorso la sua giovinezza. La casa d’infanzia di Rosa, situata in Via Martinez 42, diventa ora un santuario dedicato alla sua memoria e alla sua eredità culturale.



Attraverso la collaborazione di artisti locali e internazionali, “La Casa di Rosa” è stata trasformata in un luogo di riflessione e di innovazione. Le pareti della casa sono adornate con gigantografie del volto di Rosa, che incarna l’anima stessa della Madre Terra e del dramma umano. Video, foto e opere d’arte originali narrano la storia affascinante e tragica di Rosa, restituendole la voce che ha risuonato tra le viuzze di Licata.

Ma “La Casa di Rosa” va oltre la mera celebrazione di un’icona della musica siciliana. È un luogo di incontro e di scambio culturale, che mira a trasformare il modo in cui la cultura e l’arte vengono vissute e comunicate. Grazie alla sua direzione artistica affidata al Musicantore strettese Fulvio Cama e al Musicista e Cantore favarese Antonio Zarcone, la casa diventa un laboratorio creativo dove la tradizione si incontra con l’innovazione.



A guidare questo ambizioso progetto c’è anche il Cuntastorie licatese Mel Vizzi, già noto per la sua “Putia du Cuntastorie” di Licata, che riveste il ruolo di fondamentale punto di riferimento locale e Responsabile della Casa di Rosa. Con il suo spirito appassionato e la sua profonda conoscenza della cultura locale, Mel Vizzi si impegna a far rivivere l’eredità di Rosa Balistreri e a trasmettere il suo messaggio alle generazioni future.



“La Casa di Rosa” non è solo un luogo fisico, ma un movimento culturale che cerca di rendere contemporaneo il racconto della tradizione siciliana. Attraverso i social media e un sito web dedicato, il centro si propone di coinvolgere un pubblico sempre più vasto, offrendo visite guidate aperte soprattutto ai giovani e alle scuole. L’inaugurazione ufficiale de “La Casa di Rosa” è prevista per il 21 marzo 2024 alle ore 10:30, con il taglio del nastro in presenza delle Autorità e di tutti coloro che vorranno partecipare. È un invito aperto a tutti coloro che desiderano essere testimoni di questa nuova era per la cultura siciliana. Per ulteriori informazioni e per prenotare una visita, vi invitiamo a visitare il nostro sito web e a seguirci sui social media. contatti: Tel: 339 326 9071 Nicolò – 338 658 3275

“La Casa di Rosa” Pagina FB

“Centro Studi Cultura Siciliana e Mediterranea” Gruppo FB

Siete tutti calorosamente invitati a partecipare!