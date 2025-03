LA CASERMA “BIAGIO PISTONE” DI AGRIGENTO APRE LE PORTE AGLI STUDENTI.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento ha ospitato oggi alcune scolaresche dell’Istituto Comprensivo “Anna Frank”, accogliendo con entusiasmo glialunni delle classi 2ª e 3ª della scuola primaria nella Caserma “Biagio Pistone”. L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso educativo sulla legalità, che ha visto i bambini protagonisti di attività didattiche e formative in aula prima di questa visita speciale.



Gli studenti hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino l’Arma dei Carabinieri, interagendo con i militari in un contesto di grande entusiasmo e partecipazione. Durante la giornata, i piccoli ospiti hanno potuto osservare da vicino i mezzi in dotazione all’Arma, tra cui autovetture e motociclette, oltre ad assistere a una dimostrazione dei Carabinieri cinofili, che hanno mostrato il prezioso lavoro svolto dai cani addestrati in operazioni di sicurezza e soccorso. L’evento ha rappresentato un’occasione significativa per ribadire l’importanza del rispetto, della solidarietà e della collaborazione, valori che sono stati anche al centro del video realizzato dagli studenti dal titolo “Diamo un calcio al bullismo”, in cui attraverso il linguaggio dello sport si è sottolineato il ruolo del gioco di squadra nella lotta contro ogni forma di prevaricazione.



Questa iniziativa si colloca in continuità con le Giornate FAI di Primavera, durante le quali la Caserma “Biagio Pistone” ha aperto le sue porte al pubblico, accogliendo numerosi visitatori, tra cui molti bambini. In quell’occasione, i più piccoli hanno lasciato messaggi e pensieri dedicati ai Carabinieri, esprimendo il loro affetto e la loro gratitudine attraverso disegni e bigliettini. Il Comando Provinciale di Agrigento conferma il proprio impegno nel promuovere la cultura della legalità tra le nuove generazioni, consapevole che il dialogo con i più giovani rappresenta un passo fondamentale per costruire una società più giusta e sicura.