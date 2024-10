La CastrumFavara lotta ma cede: Vibonese vittoriosa 2-1

Presso lo stadio Bruccoleri di Favara, oggi, si è disputata una combattuta sfida tra l’A.S.D. CastrumFavara e la U.S. Vibonese, terminata 1-2 in favore della squadra ospite. Nonostante una prestazione determinata, la squadra di casa non è riuscita a conquistare punti preziosi. Il primo tempo è stato caratterizzato da un equilibrio tra le due formazioni, con poche occasioni pericolose. Un evento sfortunato per i padroni di casa è stato l’infortunio del difensore Cannino, costretto ad abbandonare il campo. Le squadre sono andate al riposo sullo 0-0. Nella ripresa, la partita ha mantenuto un ritmo moderato, con rare occasioni da gol. Al 54° minuto, la CastrumFavara ha sfiorato il vantaggio con un’azione fermata però per fuorigioco. Al 55° minuto, la svolta del match: il neoentrato Cardinale, su un cross rasoterra, ha segnato il gol dell’1-0 per la Vibonese. Nonostante gli sforzi della squadra di casa, che ha creato diverse opportunità, la CastrumFavara non è riuscita a concretizzare. All’80° minuto, Cardinale ha siglato la sua doppietta, portando il risultato sullo 0-2. La reazione dei padroni di casa non si è fatta attendere: solo un minuto dopo, il centrocampista Palermo ha accorciato le distanze con un potente tiro che ha colpito l’incrocio dei pali, regalando il momentaneo 1-2. Gli ultimi minuti della partita hanno visto la CastrumFavara tentare il tutto per tutto. L’ultima grande occasione è stata un tiro di La Piana che ha colpito la traversa, sfiorando il pareggio. Nonostante la sconfitta, la CastrumFavara ha mostrato carattere e determinazione. La squadra dovrà ora concentrarsi sui prossimi impegni per cercare di risalire la classifica.