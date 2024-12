La cerimonia degli Auguri di Natale del Lions Club Agrigento Host: un momento di emozioni e spirito lionistico

Nella splendida cornice dell’Hotel della Valle di Agrigento, si è svolta ieri sera la tradizionale Cerimonia degli Auguri di Natale del Lions Club Agrigento Host, presieduto per questo anno sociale dalla Presidente Nancy Arena. L’evento è stato caratterizzato da una calorosa atmosfera natalizia e da un forte spirito di condivisione lionistico, regalando ai presenti un momento unico di convivialità e riflessione. La serata è stata arricchita dalla presenza di ospiti illustri, tra cui il Past Governatore del Distretto Lions 108 Yb Sicilia e stimato socio del Club, Valerio Contrafatto, il Presidente della Zona 26, Francesco Pira, e il Presidente del Leo Club Agrigento Host, Francesco Bonfiglio. I loro interventi hanno dato ulteriore valore alla cerimonia, sottolineando l’importanza della missione lionistica e dell’impegno verso la comunità.

Nel suo discorso, la Presidente Nancy Arena ha evidenziato quanto siano fondamentali momenti come questi per rafforzare i legami di amicizia e collaborazione tra i soci. “La Cerimonia degli Auguri non è solo un’occasione per festeggiare insieme, ma anche per riflettere sul nostro ruolo all’interno della comunità e sull’impegno che ci attende nel nuovo anno. Questo periodo di festa ci invita a rinnovare con entusiasmo e dedizione il nostro spirito di servizio”, ha dichiarato la Presidente.



Un momento particolarmente significativo della serata è stato l’ingresso di quattro nuovi membri nel Club: Eliseo Giorgio, ex Leo, presentato da Salvatore Malluzzo; Vito Fortezza, presentato da Rosa Maria Gaglio; Maria Vella, presentata da Leonardo Pitruzzella; e Daniela Fiorentino, socia trasferita, che ha scelto di continuare il suo percorso lionistico con il Lions Club Agrigento Host. I nuovi soci sono stati accolti con calore e entusiasmo, segno della vitalità e della continua crescita del Club.



“A ciascuno di loro va il mio benvenuto più sincero e quello di tutto il Lions Club Agrigento Host. Con le loro competenze, entusiasmo e idee, sapranno certamente arricchire il nostro lavoro e contribuire al successo delle nostre attività di servizio”, ha aggiunto Nancy Arena. La Presidente ha inoltre rivolto un ringraziamento speciale a tutti i soci, il cui impegno costante e spirito di collaborazione rendono il Lions Club Agrigento Host un punto di riferimento per la comunità. “Auguro di cuore un sereno Natale e un nuovo anno ricco di opportunità, affiné insieme possiamo continuare a fare la differenza”, ha concluso. La Cerimonia degli Auguri di Natale si è confermata ancora una volta come un appuntamento speciale nel calendario lionistico, capace di unire tradizione, emozione e progettualità futura.