La città piange la scomparsa di Antonio Mendolia: il sindaco Palumbo proclama il lutto cittadino

Sotto il pesante velo del cordoglio, lunedì alle 15.30 nella chiesa di San Francesco, si terrà l’ultimo saluto ad Antonio Mendolia deceduti ieri in un incidente stradale. Il sindaco Antonio Palumbo, facendo eco al sentimento di tristezza e solidarietà che pervade tutta la città, ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino in occasione dei funerali, tramite un’ordinanza che sarà firmata nelle prossime ore. La notizia della scomparsa di Antonio Mendolia ha gettato un’ombra di tristezza su tutta la comunità locale. Per onorare la sua memoria, il sindaco Palumbo ha deciso di rendere omaggio a Mendolia proclamando il lutto cittadino.

Il sindaco ha espresso la sua profonda tristezza per la perdita di Antonio Mendolia e ha dichiarato: “Una giovane vita spezzata sull’asfalto. E’ una notizia terribile quella che oggi ci scuote come comunità. Ogni parola è superflua dinnanzi alla morte di un ragazzo di soli 13 anni. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di dolore straziante. Facendomi portavoce del sentimento di cordoglio e vicinanza alla famiglia di tutta la città, ho deciso di proclamare il lutto cittadino in occasione dei funerali. L’ordinanza sarà firmata nelle prossime ore”. La notizia del lutto cittadino si è diffusa rapidamente, suscitando un profondo senso di commozione tra i residenti. La comunità si prepara ad accogliere amici, parenti e tutti coloro che desiderano rendere omaggio ad Antonio Mendolia, testimoniando così l’affetto e la stima che la città nutriva per lui.