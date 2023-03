La comunità di Favara piange la scomparsa di Antonio Valenti, ex consigliere comunale e uomo di politica

La città di Favara è stata colpita da una triste notizia: Antonio Valenti, ex consigliere comunale e uomo di politica, è scomparso. Valenti ha dedicato gran parte della sua vita al servizio della comunità favarese, lasciando un segno indelebile nella storia politica della città. Valenti ha sempre mostrato una grande passione e un forte impegno nella sua attività politica, lottando per il benessere della sua comunità e dedicando il suo tempo e la sua energia a migliorare la vita dei cittadini. La sua scomparsa ha colpito profondamente il sindaco Antonio Palumbo: “Restiamo attoniti, così come tutta Favara, dinnanzi alla notizia della morte di Antonio Valenti. La nostra città perde un uomo generoso, solare e corretto, innamorato della politica. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di dolore”.

Il Presidente del Consiglio Comunale, Miriam Mignemi, ha espresso il suo profondo dolore per la perdita di Valenti, sottolineando l’importanza del suo contributo alla città di Favara e alla sua comunità. Mignemi ha anche sottolineato il valore della passione e dell’impegno di Valenti, invitando tutti i cittadini a seguire il suo esempio e ad essere coinvolti attivamente nella vita politica della città.

La scomparsa di Antonio Valenti lascia un vuoto incolmabile nella comunità favarese, ma il suo esempio e il suo impegno continueranno ad ispirare e a motivare i cittadini a fare la loro parte per il bene comune. Alla sua famiglia giungano le più sentite condoglianze dalla Redazione.