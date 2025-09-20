La comunità di Favara si riunisce per salutare Don Michele Termine dopo nove anni di guida spirituale.

La comunità di Favara si prepara a un momento di profonda gratitudine e commozione per salutare il suo parroco, Don Michele Termine. Dopo nove anni di preziosa guida spirituale, Don Michele lascerà la parrocchia San Calogero di Favara (AG) per intraprendere un nuovo incarico presso la comunità di Santa Margherita del Belice.

Per onorare il suo servizio, la comunità si riunirà in un’ultima e significativa celebrazione: una Messa di Ringraziamento e di Saluto che si terrà domani domenica 21 settembre 2025 alle ore 18:30presso Largo San Calogero a Favara. L’evento rappresenta un’occasione per i fedeli di esprimere un sentito “grazie” per la sua dedizione e l’amicizia che ha saputo costruire in questi anni.

“La sua fede e il suo servizio sono stati un faro per tutti noi,” ha dichiarato Franca Matina responsabile del consiglio pastorale. “Don Michele ci ha guidato con passione, lasciando un’impronta indelebile nel cuore di ogni famiglia. È un onore per noi poterlo salutare tutti insieme in questa ultima celebrazione, con l’augurio che la sua prossima missione sia altrettanto fruttuosa.”

La Messa sarà un momento per celebrare il suo ministero, che ha rafforzato la vita spirituale e il senso di appartenenza della comunità. Come recita il motto scelto per l’occasione, sarà un momento in cui “Un cuore che saluta” incontrerà “Una comunità che ringrazia”.

La comunità parrocchiale e la cittadinanza sono invitate a partecipare numerose per manifestare il proprio affetto e augurare a Don Michele Termine il meglio per il suo futuro cammino pastorale.