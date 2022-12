La Consulta delle Donne di Santo Stefano Quisquina dedica un mese del Calendario 2023 a Viviana Rizzuto

Si è svolta ieri sera, presso l’aula consiliare del Comune di Santo Stefano Quisquina, la presentazione del calendario 2023 della locale Consulta delle Donne.

Il calendario è “un pretesto per conoscere le tematiche legate all’imprenditoria e un’occasione per promuovere la partecipazione delle donne a iniziative di impresa del nostro territorio”, commenta la stessa Consulta, che ha deciso di associare a ogni mese dell’anno che verrà esempi di imprese innovative gestite da donne e giovani in Sicilia.

E il mese di dicembre 2023 è dedicato al Turismo sostenibile e a Viviana Rizzuto, alla guida del Museo Diffuso dei 5 Sensi di Sciacca con la Cooperativa di Comunità “Identità e Bellezza”,nonché presidente dell’Impresa Sociale Impacta che ha curato la redazione del bando Borghi PNRR vinto dal Comune di Santo Stefano Quisquina.

“Sono onorata della menzione ricevuta dalla Consulta delle Donne per il lavoro svolto a Sciacca nel corso degli ultimi tre anni” – dichiara Viviana Rizzuto. “Non vedo l’ora di condividere, a partire da Gennaio 2023, l’esperienza del Museo Diffuso dei 5 Sensi con la comunità quisquinese, al fine di valorizzare identità, cultura e tradizioni, patrimonio unico del territorio di Santo Stefano”.