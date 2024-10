La consulta giovanile incontra i candidati alla rappresentanza del liceo M.L.K.

Ieri, presso la suggestiva sala del Collare del Castello Chiaramonte di Favara, si è svolto un incontro significativo tra il direttivo della consulta giovanile e i giovani aspiranti alla carica di rappresentanti d’istituto del liceo Martin Luther King. L’evento ha rappresentato un momento di confronto costruttivo e arricchente, in cui idee e opinioni sono state condivise liberamente tra i partecipanti.

“È stato un momento piacevole, incentrato sullo scambio di idee e opinioni con i ragazzi della città”, ha dichiarato Angelo Varisano, presidente della consulta giovanile, sottolineando l’importanza di coinvolgere i giovani nella vita comunitaria. L’entusiasmo dei membri della consulta è stato palpabile, e si è già discusso di future occasioni di incontro, con l’obiettivo di estendere il coinvolgimento a tutti i giovani di Favara. Durante la riunione, sono state anche accennate alcune delle prossime iniziative che il direttivo ha in programma per il futuro, puntando a una partecipazione attiva e responsabile.