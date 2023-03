La creazione della Consulta per le persone con disabilità: primo incontro il 15 marzo

Il primo incontro per la creazione della Consulta delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie si terrà il prossimo 15 marzo, promosso dall’assessore alla Solidarietà sociale Antonella Morreale. Si tratta di un momento importante per tutte le sigle che si occupano a vario titolo di disabilità, perché avranno l’opportunità di confrontarsi e contribuire alla costituzione di un organismo di rappresentanza e tutela dei diritti delle persone con disabilità.

La creazione di questa Consulta è un passo significativo per il territorio, poiché permetterà di dare voce alle esigenze e alle problematiche delle persone con disabilità e delle loro famiglie. In questo modo, si potranno sviluppare strategie per affrontare le sfide che incontrano ogni giorno, in termini di accessibilità, inclusione e tutela dei loro diritti.