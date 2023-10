La DC di Favara accoglie con entusiasmo il nuovo segretario provinciale

Questa mattina, nel corso del congresso provinciale della Democrazia Cristiana, Antonietta Vita è stata nominata nuovo segretario provinciale. L’evento ha visto la partecipazione di illustri membri del partito, tra cui il segretario nazionale Totò Cuffaro, il segretario regionale Stefano Cirillo, l’assessore regionale alla Famiglia, alle politiche sociali e al lavoro, Nuccia Albano, nonché numerosi rappresentanti di spicco del partito.

L’elezione di Antonietta Vita a segretario provinciale rappresenta un momento significativo per la Democrazia Cristiana locale. La sua nomina è stata accompagnata da una calorosa accoglienza da parte del Gruppo Consiliare della DC di Favara, guidato dal Vice presidente del Consiglio Comunale, Ignazio Sorce. Insieme a lui, il Capogruppo Rino Castronovo e i consiglieri comunali Salvatore Fanara e Marianna Zambito hanno rivolto i loro migliori auguri a Vita, auspicando un fruttuoso lavoro per il bene del partito.



La cerimonia di nomina è stata caratterizzata dalla presenza di importanti figure della DC, tra cui il capogruppo della Dc all’Ars, Carmelo Pace, l’europarlamentare Francesca Donato e il presidente regionale, Carmelo Pullara. La partecipazione di questi esponenti di spicco sottolinea l’importanza dell’evento per il partito a livello regionale e nazionale.

Il Gruppo Consiliare della DC di Favara si è dichiarato entusiasta di collaborare con Antonietta Vita e di mettersi a sua disposizione per sostenere i suoi sforzi nel rafforzare il partito e nel servire al meglio la città e i suoi cittadini.