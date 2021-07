La DC di Favara incontra Totò Cuffaro e Biagio Lentini

Il Movimento Giovanile, il Coordinamento Femminile e il Commissario della DC di Favara Antonietta Vita, organizzano per Lunedì 19 corrente mese alle ore 18:00 in P.zza Don Giustino un evento in onore di “Filippo Lentini” grande uomo e amministratore del nostro paese che ha dato tanto lustro alla città di Favara.

Saranno presenti alla manifestazione il presidente Totò Cuffaro e il professore Biagio Lentini che consegneranno, con una targa di riconoscimento, il “Premio Filippo Lentini” a Padre Acquisto e alla testata giornalistica “Sicilia on press”.

La finalità dell’incontro è la divulgazione di una nuova formazione della Democrazia Cristiana che da sempre si è attivata per il sociale con grande umanità, facendo fede sui valori che regolano la quotidianità e forza sull’unanimità, sulla coesione e sulla cooperazione.

L’augurio è quello di vederci numerosi per un incontro fruttuoso che sia l’inizio di vari confronti politico-sociali con un prosieguo equilibrato e rafforzato.