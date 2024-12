La DC di Naro esprime solidarietà al sindaco di Campobello di Licata Vito Terrana

Il commissario cittadino Giuseppe Cibella e tutta la Democrazia Cristiana (DC) di Naro si stringono attorno al sindaco di Campobello di Licata, Vito Terrana, per il vile attacco intimidatorio subito di recente. Un episodio che ha scosso profondamente la comunità e le istituzioni locali. In una nota ufficiale, la DC di Naro ha dichiarato:

“Il sindaco è stato attaccato da un presunto disabile psichico, ma il gesto resta comunque un vile attacco ad una ‘istituzione nonché un atto di violenza perpetrato contro una persona. La violenza non può e non deve essere mai giustificata, pertanto la nostra vicinanza oltre che un atto dovuto nei confronti di un’istituzione nonché membro della DC, è anche un appello allo Stato: il sindaco Terrana non può essere lasciato solo. Gli atti violenti vanno puniti e le istituzioni, come i civili, vanno protetti da questi attacchi. Auguriamo al sindaco Terrana di continuare il suo percorso con serenità e determinazione come ha sempre fatto da quando è stato eletto, e ci rimettiamo alle autorità competenti perché questi atti violenti non si ripetano mai più”.