LA Dc in Consiglio comunale alla ricerca del tempo perduto

La DC approda in Consiglio Comunale a Favara con due rappresentanti, fatto che non può passare inosservato come qualunque formazione politica in vista delle prossime amministrative della prossima primavera. E’ troppo evocativa!

L’ex Presidente della Regione vuole rifare la DC e due consiglieri in cerca d’autore aderiscono . Lo scetticismo avvolge l’inizio di questo nuovo cantiere politico e non puo’ impedire la formulazione di questa domanda: da dove riparte? Ci sarà nel suo pantheon Piersanti Mattarella e il suo maestro Aldo Moro?

Perchè questo farà la differenza con la memoria collettiva che ricorda una dorotea gestione del potere come fine mirato all’autoconservazione di quell ceto politico.

Sarebbe fin troppo facile e liquidatorio citare I trascorsi giudiziari che ha pagato alla società con la detenzione. E’ invece intrigante cercare di capire la domanda sociale che vorrebbe rappresentare, piuttosto che un nuovo contenitore di nicchia buono per le tutte le competizioni elettorali.

Giovanni Grasso nel suo:Piersanti Mattarella da solo contro la mafia riporta questa dichiarazione:”perchè I nostri giovani debbono pensare,leggendo I grandi giornali d’informazione o vedendo la televisione,che la Sicilia è immodificabile,perchè questa realtà è talmente forte da non essere cambiata? Perchè non debbono pensare a credere che questa realtà non è invincibile?

Di Moro Danilo Campanella ricorda il ruolo assegnato all’allargamento della partecipazione sociale e politica fortificando I partiti che……essendo strutture di fatto, dovevano e devono allargare l’area della partecipazione democratica.

Oggi a Favara come altrove I partiti agonizzano e quelli già trutturati altrove qui sono agli inizi e non hanno radici.

Spesso ci viene servita la spiegazione sociologica del segno dei tempi, la diffusione dei social che renderebbe impossibile una forte mobilitazione dei cittadini per sostenere donne/uomini e progetti.

Secondo rispettati osservatori pure in una società di tecnologia avanzata come gli Stati uniti ci sono argomenti capaci di mobilitare volontari nelle campagne elettorali locali e nazionali.

Il tema viene osservato per confutare l’idea che I partiti americani sono liquidi.

Erano piuttosto I nostri ad essere troppo burocratici. Quindi questo argomento non convince. Ma recuperare “un’area cattolica”oggi a Favara e darle una forte presenza politica se non è improbabile è certamente ardua. Comunque fuori dalla portata dei due consiglieri comunali.

Manca il retroterra da cui è nata la balena Bianca:Non esistono le strutture delle cooperative bianche e del credito popolare di allora e non c’è l’eredità di Sturzo a cementare la presenza dei cattolici in politica.

Quale sarà la base sociale di riferimento nel paese dove associazionismo e debole e la frammentazione sociale diffusa.Non ci sono quelle precondizioni storiche che affondavano le radici nel non expedit e poi l’anticomunismo ateo della Guerra fredda.

A Favara anche sul finire della sua esperienza di governo la DC guidata dal suo deputato regionale conteneva una pluralità di componenti che operavano con la dialettica della ricerca di una sintesi per assicurarsi una rappresentanza nei posti di commando:il manual cencelli. Ma aveva un forte seguito elettorale che non era solo clientela era rappresentanza di settori,bisogni ecc..

Vissuta come rappresentanza del ceto medio Borghese locale conservava un’anima popolare non sempre visibile, ma presente. Alle origini e anche dopo in qualche misura il ceto politico era selezionato da corpi sociali: il sindacato con la cisl siciliana, la Chiesa di Palermo del cardinal Pappalardo che faceva titolare al Sabato rivista diretta allora da liguori “Mattarella (Sergio) 1983 il candidato del Cardinale” ecc… Oggi da chi sarà formata?

Lo scopriremo vivendo ma è difficile pensare che il titolo “Io ci saro’ ancora” che lo storico Miguel Godor ha dato alle sue ricerche sul delitto Moro possa valere per questa nuova Dc in città.