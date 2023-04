La Democrazia Cristiana di Favara condanna l’atto vandalico contro i manifesti politici

La libertà di espressione è uno dei pilastri fondamentali della democrazia, ma purtroppo in molte occasioni viene messa a rischio da gesti intolleranti. L’episodio di strappare i manifesti del movimento politico “CAMBIARE PASSO” nella città di Favara ha suscitato grande indignazione tra i cittadini e tra le forze politiche locali. In questo contesto, la Democrazia Cristiana di Favara si è schierata a difesa della libertà di pensiero e di espressione, condannando senza riserve l’atto vandalico.

Ecco la nota integrale ricevuto in redazione: La Democrazia Cristiana di Favara con il Capogruppo Rino Castronovo e i consiglieri comunali Marianna Zambito e Salvatore Fanara condannano il gesto che si è verificato nella nostra città e nella fattispecie strappare i manifesti con cui il movimento politico “CAMBIARE PASSO”, manifesta il proprio pensiero libero e democratico. Forse qualcuno non sa distinguere la politica dalle vicende personali. NOI tutti ci auspichiamo che si torni al dialogo, al confronto costruttivo su tanti problemi che affliggono la Nostra Città. Pertanto, chiediamo al Sindaco un incontro con tutte le forze politiche . Il Commissario Cittadino. Avv. Antonietta Vita