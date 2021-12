La Democrazia Cristiana di Favara, pur mantenendo il ruolo di partito di opposizione, istituisce un comitato per dialogare con l’amministrazione comunale

Sull’onda dell’entusiasmo generato dalle straordinarie iniziative di Farm Cultural Park, Favara ha attraversato un momento di piacevole oltre che positiva esaltazione imprenditoriale e commerciale. Il Cortile dei sette Cortili è stato il motore di una macchina che, rimessa a nuovo, avrebbe voluto superare quegli orizzonti mai raggiunti nel passato. Ma se la Farm continua ad essere fucina di nuove e sorprendenti iniziative, il progetto di crescita della città si è fermato con la chiusura di diversi esercizi commerciali e con molti sogni di giovani imprenditori riposti nel cassetto. Sicuramente non ha aiutato il modello proposto dall’amministrazione targata Cinque Stelle, mentre le nuove richieste sono quelle di riprendere il cammino inopinatamente interrotto. In questa ottica la Democrazia Cristiana di Favara, che alle ultime elezioni è stato il partito più votato, vuole dare il suo apporto finalizzato al rilancio della città avendone le potenzialità e i soggetti che lo possono attuare.

Non a caso il commissario della Dc, l’avv. Antonella Vita, ha riunito i neo consiglieri comunali Rino Castronovo, Gerlando Nobile, Marianna Zambito e i quadri dirigenti, tra cui Gioacchino Zarbo, Giuseppe Nobile, Giuseppe Bellavia, Cristina Gargano, per tracciare le linee su cui muoversi. A tal proposito è stato istituito un comitato, composto dallo stesso commissario e dai tre consiglieri, con la finalità di tenere un costante confronto con il sindaco Antonio Palumbo e l’amministrazione comunale dallo stesso capeggiata. “La nostra volontà – dice il commissario Antonella Vita – è di lavorare nell’interesse esclusivo della collettività favarese cercando di fare uscire il paese dalla grave crisi in cui è piombato. Non si possono sottacere il lunghi periodi in cui la città è rimasta sommersa dall’immondizia per lo sciopero dei netturbini, il mancato funzionamento della piscina comunale, l’abbandono del Palasport, il disinteressamento per il recupero della scuola media Antonio Mendola”.

La Democrazia Cristina vuole avere un ruolo propositivo non sottraendosi, comunque, al compito di controllo degli atti della nuova amministrazione comunale. “Se è vero che si vuole allargare la platea delle posizioni organizzative con maggiori impegni di spesa per far fronte a tali esigenze – aggiunge il commissario Vita -, noi faremo opposizione perché in un momento di casse vuote per il Comune questo è l’ultimo provvedimento da adottare”.